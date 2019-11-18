Суд обязал возбудить уголовное дело против главы СБУ

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова по нескольким статьям, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда. На господина Баканова подал жалобу один из граждан, его имя не раскрывается.

Заявитель утверждал, что в действиях Ивана Баканова имеются признаки преступлений:

злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК);

получение неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 368);

превышение служебных полномочий (ч. 3 ст. 365);

содействие ОПГ (ч. 2 ст. 256);

сокрытие преступления (ч.1 ст. 396);

невыполнение решения суда (ч. 3 ст. 382);

государственная измена (ч.1 ст. 111).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Ивана Баканова, если подтвердятся сообщения о том, что его консультирует бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Он заявил, что негативно относится к этим слухам.