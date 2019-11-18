Дмитрий Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 18 ноября подписал постановление «О создании национального парка "Зигальга"» в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Это первая особо охраняемая территория, созданная в этом году в рамках национального проекта «Экология», сообщил вице-премьер Алексей Гордеев на совещании в правительстве РФ.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабинета министров, площадь нацпарка «Зигальга» составит 45,6 тыс. га, в том числе земли лесного фонда 44,2 тыс. Планируется, что придание статуса территории поможет сохранить уникальные ландшафты, растительный и животный мир. «Ландшафтный комплекс хребта Зигальга и прилегающая территория являются своего рода эталоном высокогорных экосистем Южного Урала, имеют большое природоохранное, научное и рекреационное значение»,– сообщил господин Гордеев. По его словам, до конца года планируется принять постановления правительства о создании еще двух новых национальных парка – «Койгородский» в Республике Коми и «Токинско-Становой» в Амурской области, но процессы согласования там «идут сложно». Всего в рамках нацпроекта «Экология» в России до 2024 года должно появиться 24 новых особо охраняемых природных территорий.