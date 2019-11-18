В столице Кубани открылась персональная выставка вышивки и ковров заместителя главы администрации краевого центра Лилианы Егоровой «Скользило время нитью по канве». Работы можно увидеть в фойе муниципального концертного зала КМТО «Премьера» по улице Красной, 122. Экспозиция включает в себя около 40 работ, созданных в 1994-2019 годах.

«Скользило время нитью по канве» — это вышитые пейзажи, жанровые сцены, натюрморты, портреты и цветочные мотивы, а также иконы, скатерти, новогодние елочные украшения и ковры. Их схемы являются как разработками современных художников, например, Ларисы Слободяник, так и реконструкциями старинных рисунков.

«Вышивка — это действительно интересное, технически сложное и бесконечное с точки зрения приложения фантазии искусство. Увлекаюсь им уже 25 лет. За станок или пяльцы сажусь только в свободное время, которого чрезвычайно мало. Поэтому одна работа может занимать от нескольких дней до нескольких лет, а количество стежков до — 35 тысяч и более. Это первая моя персональная выставка, так что дебютирую в новом для себя качестве автора вышитых картин, — отмечает Лилиана Егорова.