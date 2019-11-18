Перевозчик мусора из Удмуртии складировал 1,8 тысяч тонн отходов с нарушениями

Перевозчик мусора ООО «Комэкотранс» складировал 1,8 тыс. тонн отходов на полигоне в Воткинске непосредственно на почве, без защиты места складирования отходов от ветра и осадков. Компанию привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФЖ, и назначили штраф в 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Кроме того, природоохранный прокурор внес представление в адрес директора регоператора ООО «Спецавтохозяйство», который ненадлежащим образом контролировал работу перевозчика мусора. Работника регоператора, по вине которого произошло нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности.