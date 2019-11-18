В Славянском районе построят крупнейшее на Юге России фруктохранилище

В Славянском районе Краснодарского края заложили первый символический камень на месте будущего строительства крупнейшего на Юге России фруктохранилища. Новый объект, реализуемый АО «Сад Гигант», предусматривает мощность хранения до 54 тыс. тонн продукции.

Как отмечает министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за последние пять лет в регионе построены хранилища общей мощностью 100 тыс. тонн. На строительство фруктохранилищ предусмотрена господдержка из федерального и краевого бюджетов в виде возмещения 20% прямых затрат. Самые крупные находятся в Крымском, Абинском и Новопокровском районах.

АО «Сад Гигант» отмечает в этом году 90-летие со дня основания предприятия. В 1929 году были заложены первые 408 га будущего гигантского сада. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года АО «Сад Гигант» показало выручку 3,3 млрд руб., чистую прибыль — 907,4 млн руб. Владельцем 99,9% доли в уставном капитале общества (26 млн руб.) является московское ООО «Сервис-Плюс» Разеты Хамичевой.

Василий Хитрых