Вкладчики «Золотого запаса» с пятого раза согласовали митинг в Уфе

Мэрия Уфы с пятой попытки согласовала клиентам инвестиционной площадки «Золотой запас», которые считают себя обманутыми вкладчиками, митинг на 500 человек. Акция пройдет на площади у дворца культуры «Химик» с 15 до 17 ч 29 ноября. Клиенты «Золотого запаса» намерены потребовать выплат, которых не могут дождаться от организации, и требуют, чтобы этот вопрос взяло под свой контроль правительство Башкирии.

Ранее вкладчики направляли в правительство и мэрию четыре уведомления о проведении публичного мероприятия, но ни одно из них согласовано не было. Власти каждый раз отвечали, что на этих площадках согласованы мероприятия других организаторов.

В сентябре вкладчики «Золотого запаса» обратились с коллективным заявлением в МВД России с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества с их средствами. Из-за неисполнения обязательств организаций, в которые они перечисляли займы для инвестплощадки «Золотой запас», пострадавшими себя считают более 5 тыс. жителей Башкирии, в основном пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. Они приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента — онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантировала выплату 10-16% годовых. Проблемы с выплатами начались после отзыва лицензии Роскомснаббанка в марте текущего года.

Ирина Самойлова