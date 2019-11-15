15 ноября Нижегородский театр оперы и балета открывает Пушкинский фестиваль

В середине ноября театральную жизнь страны украсит Всероссийский пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». В рамках события в знаковых постановках Нижегородского театра оперы и балета выступят артисты Большого театра Михаил Казаков и Гузель Шарипова, солисты Мариинского театра Надежда Батоева и Константин Зверев и еще более 10 приглашенных артистов и дирижеров из Новой Оперы, Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Геликон-опера» и других театров



Пушкинский фестиваль пройдет в 33 раз в Нижегородском театре оперы и балета с 15 по 24 ноября. Особенность события состоит в том, что в программных постановках выступают не только артисты театра, но и приглашенные звезды оперного и балетного мира. 10 фестивальных дней вместили в себя пушкинские произведения, лучшие спектакли года и концертные выступления.

В этом году в программу фестиваля включены оперы «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Русалка», «Пиковая дама», балеты — премьера сезона «Безымянная звезда», «Лебединое озеро» и «Бахчисарайский фонтан». Традиционно фестиваль украшают концерты. В этом году их будет 3: выступление в литературно-мемориальном музее-заповеднике «Болдино», концерт «Пушкинский венок» и заключительный концерт всего фестивального марафона.

Отдельным событием станет дневной спектакль-перфоманс для детей и взрослых «Золотой петушок» с песочной анимацией и мультипликацией. Вниманию публики предлагается редкий жанр — концерт-спектакль, где под занимательной «маской» разворачивается актуальная для сегодняшнего дня детективная история. Авторы постановки, органист Евгения Кривицкая и режиссер Петр Татарицкий представят новый формат — синтез роскошной оперной музыки Римского-Корсакова, волшебных песочных картин-декораций и драматического повествования, понятный юным зрителям. В исполнении примут участие: Евгения Кривицкая (орган), Петр Татарицкий (чтец), солисты Анастасия Белукова (сопрано), Руслан Розыев (бас), Леонид Бомшрейн (тенор), Александр Зубаренков (тенор), Алексей Кошелев (баритон), оркестр Нижегородского театра оперы и балета под управлением Рената Жиганшина. «Золотой петушок», входящий в цикл «Сказки Пушкина», приглашает в мир классической русской литературы, знакомит с шедеврами отечественной музыки. Спектаклю аплодировали зрители Москвы, Казани, Белгорода, Уфы, Новосибирска, Иркутска. А цикл «Сказки Пушкина» был отмечен грантом Президента РФ, как проект общенационального значения в области литературы и искусства.

Для зрителей выступят приглашенные дирижеры из Татарского и Астраханского театров оперы и балета, из Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова, артисты из Большого, Мариинского театров, «Новой Оперы», «Геликон Опера», Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и Екатеринбургского театра оперы и балета. Зрителей ждет встреча с Михаилом Казаковым, Надеждой Батоевой, Константином Зверевым, Андреем Бреусом, Ольгой Терентьевой, Ольгой Сизых, Гузель Шариповой, Еленой Заремба, Михаилом Гужовым и другими артистами. Художественный и музыкальный руководитель фестиваля — главный дирижер театра Ренат Жиганшин. Учредители — Министерство культуры Нижегородской области и Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина.

У фестиваля славная история. Первая «Болдинская осень» состоялась в 1986 году, а с 1988-го праздник театрального искусства проводится ежегодно. Сегодня это международный фестиваль, собирающий в Нижнем Новгороде дирижеров и композиторов, хореографов и художников, артистов оперы и балета, режиссеров, музыковедов и театральных критиков, журналистов и, конечно, зрителей со всей страны.