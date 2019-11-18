Yahoo Japan и Line Corp. договорились о слиянии

Японский многопрофильный холдинг Softbank объявил (.pdf) о слиянии своего подразделения Z Holdings (ранее известного как Yahoo Japan) c компанией Line Corp, подразделением южнокорейского интернет-поисковика Naver. Слияние должно завершиться в 2020 году, Softbank и Naver будут владеть в новой холдинговой компании ZHD по 50%.

Наблюдатели считают, что слияние поискового бизнеса Z Holdings с компанией Line Corp, которая помимо интернет-поиска управляет мессенджером, агрегатором такси, платежным приложением и музыкальным стримингом, поможет им лучше конкурировать с китайскими и американскими конкурентами, такими как Google, Alibaba или Uber.

Евгений Хвостик