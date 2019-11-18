Директора пермской компании оштрафовали на 50 тыс. рублей за невыплату зарплаты

Свердловский суд Перми вынес приговор директору АО «Электромонтаж». Он признан виновным в полной невыплате в течение двух месяцев заработной платы своим сотрудникам и оштрафован на 50 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе следствия и суда установлено, что директор, имея достаточные средства для выплаты заработной платы, не выплачивал ее в период с июня 2017 года по апрель 2018-го и с января по июль 2019 года. Задолженность перед работниками превысила 3,9 млн руб. После возбуждения уголовного дела, инициированного прокуратурой, директор АО «Электромонтаж» погасил имеющуюся задолженность в полном объеме перед всеми работниками.