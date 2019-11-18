Экс-сотруднику мэрии Верхнего Уфалея грозит до 12 лет колонии

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника администрации Верхнего Уфалея Валерия Читалова. Он обвиняется в получении взятки в размере 250 тыс. руб. Материалы переданы в суд для вынесения приговора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, инженер отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Валерий Читалов получил от подрядчика взятку в 250 тыс. руб. За деньги обвиняемый обещал согласовать акты выполненных работ и провести оплату по муниципальному контракту.

В ходе следствия Валерию Читалову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска. Санкция по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.