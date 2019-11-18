Прибыль организаций Удмуртии за 9 месяцев 2019 года сократилась на 15%

Прибыль организаций Удмуртии за январь-сентябрь 2019 года составила 67,8 млрд руб. Это на 15% меньше, чем за девять месяцев прошлого года, сообщает Удмуртстат. Отметим, что к обозначенным компаниям не относятся субъекты малого предпринимательства, банки, бюджетные, страховые и прочие финансово-кредитные учреждения.

Так, треть организаций республики — 136 компаний — имели отрицательный результат на 3,9 млрд руб. При этом число убыточных компаний по сравнению с январем-сентябрем прошлого года сократилось на 18 единиц. Основная сумма прибыли — 73,4% — пришлась на организации сферы добычи полезных ископаемых, наибольший убыток принесли предприятия области обрабатывающих производств и строительства — 51,9% и 20% от общего объема соответственно. Наибольший удельный вес нерентабельных компаний зафиксировали в Граховском, Игринском и Камбарском районах Удмуртии.