Проекты планировок территорий Саратова приведут в соответствие с новыми правилами землепользования

В Саратове до 1 декабря проведут анализ утвержденных проектов планировки территорий города на соответствие новым правилам землепользования и застройки и местным нормативам градостроительного проектирования. С таким поручением выступил глава города Михаил Исаев.

Он отметил, что в Саратове последнее десятилетие идет масштабное строительство многоквартирных домов в отсутствии должной инфраструктуры.

Господин Исаев уточнил, что горожане «покупают не квадратные метры, а услугу». Ряд застройщиков рисует в рекламном буклете социальные и торговые объекты, зоны отдыха, дороги с тротуаром и освещением, однако «не водворяют данных обещаний в жизнь».

В случае выявления несоответствий при инвентаризации до 1 июня 2020 года необходимо будет внести в утвержденные проекты планировки территорий изменения.

Марина Ковалева