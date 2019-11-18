Минобороны РФ собирается взыскать с самарского РКЦ «Прогресс» более 2 млрд рублей

Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 2,1 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Соответствующая информация размещена в картотеке дел суда.

Иск от оборонного ведомства поступил в суд в пятницу, 15 ноября 2019 года. Основания исковых требований Минобороны РФ не сообщаются.

РКЦ «Прогресс» является ведущим российским предприятием и одним из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов. Ракеты-носители, созданные на самарском предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок.

Андрей Сазонов