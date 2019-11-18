На обновление нижнекамской дамбы потратят 900 млн рублей

В 2020 году начнутся работы по реконструкции нижнекамской дамбы. Всего на эти цели планируют потратить 900,8 млн руб., сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана. В 2020 году будут потрачены 66,6 млн руб. из республиканского бюджета, в 2021-м — 483,8 млн руб. из федерального бюджета и 350,4 млн из бюджета региона.

Согласно проекту реконструкции, планируется установить упорный пояс в форме подпорной стенки, монолитный железобетонный шапочный брус, откосное крепление. Кроме того, дно дамбы перед стенкой из щебня будет закреплено для защиты от переработки береговой полосы.

В данный момент нижнекамская дамба находится в аварийном состоянии, что несет опасность для населения. В паводковый период в зону возможного затопления попадают три населенных пункта численностью около 500 человек, три детских оздоровительных лагеря, садово-огородные участки и свыше 100 объектов инженерной инфраструктуры.

"Ъ-Казань"