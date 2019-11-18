Павел Фролов генеральный директор застройщика комплекса апартаментов KM TOWER

«Современные комплексы апартаментов включают все сервисы дорогих гостиничных сетей, которых нет в привычных жилых микрорайонах. Первым и пока единственным таким комплексом в Нижнем Новгороде является KM TOWER на пересечении улиц Максима Горького и Барминской. Панорамные окна открывают вид на историческую часть города, кремль, Стрелку и остальные достопримечательности Нижнего. КМ TOWER предоставляет сервис отдельного уровня — услуги консьержа, которому можно поручить любую задачу от покупки авиабилетов до доставки еды до дверей вашего апартамента. Проект реализует ООО «СЗ “КМ Немеко”» холдинга «Каркас Монолит», который создал ряд успешных и известных проектов в городе. Вместе с выгодным ценовым предложением клиентам доступна уникальная бизнес-среда с лаунж-зоной, рестораном и другими бизнес-пространствами, где удобно вести переговоры. Комплекс будет сдан в четвертом квартале 2020 года. Как известно, наиболее выгодные инвестиции начинаются на старте строительства».