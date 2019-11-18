ВККС поддержал кандидатуру зампредседателя Краснодарского краевого суда

На должность заместителя председателя Краснодарского краевого суда рекомендован Александр Сапронов. Его кандидатура была поддержана Высшей квалификационной коллегией судей. В настоящее время господин Сапронов работает председателем одного из районных судов Белгородской области, сообщает ресурс «Право.ру».

Кандидатуру Александра Сапронова поддержал действующий председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов, который еще год назад возглавлял Белгородский областной суд. Как отметил на заседании ВККС представитель Верховного суда России, господин Шипилов знает судью и «в какой-то степени собирает свою команду, чтобы управлять правосудием Краснодарского края так, как он делал это в Белгородской области».

Отмечается, что Александру Сапонову на заседании ВККС припомнили, что его отец был индивидуальным предпринимателем, что не было отражено в анкете кандидата. Однако судья парировал обвинение тем, что его родственник уже лишен этого статуса. Кроме того, отмечено, что отец господина Сапонова работал главой администрации одного из районов Белгорода. Конфликт интересов однажды стал препятствием для назначения судьи в областной суд. «Судья сделал абсолютно правильные выводы, таких ситуаций больше не повторялось», — заверил Алексей Шипилов.

Дмитрий Михеенко