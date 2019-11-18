В Челябинской области резко похолодает

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области. По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь с понедельника на вторник температура воздуха в северных районах опустится до минус 28 градусов, в остальных районах будет от 18 до 23 градусов ниже нуля. Возможен небольшой снег, метель, на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Днем во вторник температура поднимется незначительно – до минус 17-19 градусов. Ветер будет северо-восточным с порывами до 15 м/с. В ночь на среду будет еще холоднее – до минус 32 градусов в горах и низинах. Мороз, по прогнозам, начнет немного ослабевать - до минус 8-13 градусов - только к четвергу.

Управление федеральных дорог «Южный Урал» выступило с официальным предупреждением для автомобилистов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Без крайней необходимости жителей просят не выезжать на дальние расстояния. Специалисты ведомства рекомендуют водителям соблюдать дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, не совершать резких маневров, заблаговременно включать указатели поворотов. На дорогах федерального значения начали работать пункты обогрева и стоянки отдыха, однако в машине всегда нужно хранить запас бензина, теплую одежду и сухпаек.