Пензенский губернатор требует «новых идей» в оформлении областного центра к Новому году

Пензенские власти обещают оформить главную пешеходную зону города к Новому году «по-новому». Об этом губернатору Ивану Белозерцеву доложил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

В частности, на фонарных столбах улицы Московской планируется установить декоративные световые композиции, на площади Ленина - деревянные горки.

Господин Белозерцев просил обратить внимание на другие места массового пребывания людей - Юбилейную площадь, Западную поляну, Арбеково. Он добавил, что праздничное оформление улиц меняется каждый год: «жители и гости Пензы в целом оценивают оформление положительно, но не могу сказать, что я доволен. Нужны новые идеи, новые проекты».

Иван Белозерцев посоветовал руководству Пензы поехать в Москву и посмотреть, «как столица оформлена».

Иван Сергеев