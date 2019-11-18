Второй этап реконструкции Большого Савино оценили в 4,9 млрд рублей

Вице-премьеру Виталию Мутко, побывавшему в Перми с рабочим визитом, представили план второго этапа реконструкции аэропорта Большое Савино. Как сообщает краевой минтранс, проектно-сметная документация (ПСД) второго этапа реконструкции будет готова в третьем квартале 2020 года. Объем финансирования составит 4,9 млрд руб.

В Минтранс РФ и аналитический центр при правительстве РФ направлена заявка на включение второго этапа реконструкции Большого Савино в состав федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года. Это позволит получить средства на реконструкцию аэропорта из федерального бюджета.

Ознакомившись с планами реконструкции, господин Мутко обратил внимание, что ПСД по второму этапу должна быть тщательно проработана. Также он отметил, что поддержит внесение проекта в комплексный план на совещании по его утверждению правительством РФ, которое может состояться уже до конца ноября этого года.

Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса Большого Савино началась в апреле 2018 года и оценивается в 5,5 млрд руб. На первом этапе будет отремонтирован аванперрон, рулежная дорожка и перрон для стоянки трех самолетов.