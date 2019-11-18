Верховный суд встал на сторону «Кубаньэнерго» в споре с интернет-провайдером

Верховный суд РФ подтвердил законность и обоснованность позиции компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») по вопросу взыскания сумм неосновательного обогащения и расходов по демонтажу с одного из сочинских провайдеров. Сообщается, что оператор самовольно разместил на опорах ЛЭП свои волоконно-оптические линии связи.

Как говорится в определении ВС РФ, общество без правовых оснований пользовалось принадлежащими компании опорами линий электропередач, поэтому основания для взыскания неосновательного обогащения у энергетиков имеются. Теперь интернет-провайдеру предстоит возместить «Кубаньэнерго» 200 тыс. руб. необоснованного обогащения.

В компании «Россети Кубань» сообщили, что всего в ходе проверок в Сочи и Туапсинском районе специалисты Сочинского филиала общества за последний год выявили около 350 фактов незаконного размещения оптиковолокна на опорах ЛЭП.

Василий Хитрых