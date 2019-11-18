Продажи SKODA в октябре выросли на 16,9%

«В октябре SKODA вновь продемонстрировала рост продаж на российском рынке: мы реализовали 8 903 автомобиля – на 16,9% больше, чем в прошлом году, и это отличный показатель, – комментирует Ян Прохазка, Руководитель марки SKODA в России. – Такой результат говорит о том, что мы придерживаемся верной стратегии и соответствуем высоким требованиям российских покупателей. Безусловно, успех на рынке был бы невозможен без надежной поддержки наших партнеров по всей стране. И, конечно, я хотел бы поблагодарить наших клиентов и их семьи за оказанное доверие и за то, что они выбирают автомобили SKODA».

В октябре лидирующую позицию в модельном ряду SKODA заняла OCTAVIA: ее продажи составили 3 404 единицы, что на 75,3% больше аналогичного показателя прошлого года (октябрь 2018: 1 942 единицы). Модель высоко ценится российскими клиентами за отличные динамические характеристики, инновационные системы помощи водителю, просторный салон и багажник, а также многочисленные решения в духе Simply Clever.

Обладателями лифтбека RAPID в прошлом месяце стали 3 089 человек (октябрь 2018: 3 239 единиц). Покупатели заслуженно ценят этот компактный и функциональный городской автомобиль, который обладает впечатляющей вместительностью при небольших габаритах и в целом представляет собой отличное соотношение цены и качества.

Уверенно чувствует себя на российском рынке и семейный внедорожник KODIAQ: в октябре продажи модели составили 2 364 автомобиля, что соответствует росту на 5,9% (октябрь 2018: 2 233 единицы). Автомобиль пользуется популярностью благодаря широкому выбору двигателей и комплектаций, а также современному оснащению. Кроме того, KODIAQ обладает целым набором практичных опций, таких как третий ряд сидений, и отличными внедорожными характеристиками, что делает его идеальным выбором для большой семьи.

В октябре ключи от флагмана чешского бренда SUPERB были переданы 46 клиентам (октябрь 2018: 187 единиц). В этом году модель была полностью модернизирована. Автомобиль получил современное высокотехнологичное оснащение и обновленный дизайн. Впервые на модели SKODA доступны полностью светодиодные матричные фары, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям.

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