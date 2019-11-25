Профессионалы и «Титаник»

Кто-то помнит, как страшнее слова, чем «Госдепартамент», у нас не было? Так вот, слово есть, а Госдепартамента все равно что нет. Разгромили.

Дмитрий Косырев

Давайте предоставим слово неплохо знакомому нам человеку — Уильяму Бернсу, он был послом США в России с 2005 по 2008 год, а сейчас глава Фонда Карнеги. Его статья в журнале Foreign Affairs вот какая: за три с половиной десятилетия работы на внешнеполитическую службу США он не помнит такого погрома Госдепартамента. Ему страшно переживать в этот ответственный момент на международной арене три с лишним года нарастающего «самосаботажа» дипломатии.

Здесь давайте сделаем все нужные поправки на личность автора. Он, вне всякого сомнения, на стороне демократов, Дональда Трампа ненавидит до дрожи и не стесняется в выражениях в его адрес. Но приводимые им факты тем не менее налицо. Кто-то помнит Рекса Тиллерсона, присланного Трампом в начале своего срока громить Госдеп? Тиллерсона уже нет, но Госдепу от этого не легче.

Потому что госсекретарь Майкл Помпео работает в обход собственного ведомства, Белый дом раз за разом урезает расходы на дипломатию и международную помощь (сейчас они в 19 раз меньше расходов военных). Только один из 28 назначенцев уровня замгоссекретаря — кадровый дипломат, прочие — трамписты. Пятая часть посольских должностей не занята (кстати, уже которую неделю нет посла США в Москве, только сейчас пришла информация, что мы даем агреман на приезд сюда Джона Салливана. Если все будет нормально, то только в начале следующего года он приступит к исполнению обязанностей).

Но завершим пересказ жалобы Бернса: желающих работать в Госдепартаменте все меньше, народ уходит оттуда толпами, а со стороны Помпео и прочих по этому поводу — «оглушительное молчание».

Итак, вполне сознательный разгром системы, касты, без которой не обходится ни одно приличное государство: дипломатия, как известно, похожа на научное направление или сад, и то, и другое создается медленно.Что же должно было заставить какую-то часть элиты США устроить экзекуцию собственной дипломатии как системы, с ее традициями и навыками? Демократы типа Бернса будут говорить вам, что все дело в аномалии по имени Трамп.

Но боюсь, что все гораздо хуже. Тут случай, описанный известной поговоркой: никогда не забывайте, что любители построили Ноев ковчег, а профессионалы построили «Титаник».

И вот вам голос человека из другой партии и другого лагеря в США. И это тоже знакомый нам человек. Томас Грэм работал на администрацию Джорджа Буша-младшего, в основном на российском направлении, до того тоже прошел через посольство США в Москве и через Фонд Карнеги. А сейчас он ближайший человек у Генри Киссинджера. Не могу не добавить, что я встречался и говорил и с Бернсом, и с Грэмом, что помогает писать эти строки.

Грэм выступил в том же журнале, что и Бернс, с материалом под названием «Пусть Россия остается Россией» (спасибо за разрешение, Томас). Общая мысль такая: давно следовало бы признать очевидное — провал идеи, что Россия после 1991 года «войдет в евроатлантическое сообщество» и с ним вместе станет строить либеральный миропорядок. Вся российская политика предыдущих американских администраций строилась на упорной иллюзии того, что можно как-то изменить взгляды российского общества и все-таки принудить его к евроатлантизму. Но давно следовало бы вместо этого общаться с Россией как с Россией, находить с ней компромиссные решения каких-то сложных проблем — в любом случае это будет не хуже, чем при СССР, когда две державы считали себя частью взаимоисключающих систем.

Стоп, здесь что-то знакомое. В начале прошлого года была абсолютно такая же статья, но по поводу Китая. Там было два автора — Курт Кэпмбелл и Эли Ратнер. Кэмпбелл был заместителем госсекретаря США по Азии и Тихому океану с 2009 по 2013 год, один из ключевых людей «по китайской части». Ратнер занимался теми же вопросами в кабинете вице-президента Джозефа Байдена. И вот сейчас они пишут: с самого конца Второй мировой Китай раз за разом обманывал ожидания и расчеты американских стратегов. И ладно еще — не ждали прихода Мао Цзэдуна, свергнувшего американского союзника Чан Кайши в 1949 году. Далее, в 60-е и 70-е, думали, что удастся вбить клин между СССР и КНР и сблизить Китай и США: клин-то вбился, но не так глубоко, как хотелось.

Но вот Мао умер (в 1976 году), и начались китайские реформы. Идея в Америке возникла такая: рыночные реформы сблизят Китай и Запад. Но китайский рост лишь укрепил влиятельность китайской, а не американской экономической модели по всему миру. Сегодня правительство в Пекине ведет промышленную политику, «которая ставит целью продвигать собственные технологии в критических отраслях, включая аэрокосмическую, биомедицинскую и робототехническую». А надо было открыть рынок для американских компаний, и никаких, значит, собственных технологий. В общем, китайцы построили не тот Китай, который от них требовался.

Далее, предполагалось, что реформы и рост приведут к «политической либерализации», то есть Китай опять же станет частью евроатлантического сообщества. Этого тоже не вышло. Выводы авторов: для начала надо хотя бы признать, что все стратегические цели США в отношении Китая за все эти десятилетия провалены. И только тогда можно будет задуматься о новых целях.

Итак, получается два тотальных (и, по сути, одинаковых) провала вот этой высокопрофессиональной, любимой Уильямом Бернсом американской дипломатии. Не один «Титаник», а два. И это мы еще не говорили о Ближнем Востоке и прочем.

Так что трудно обвинять новичков в политике (команду Трампа) в том, что они зря устроили казнь провалившейся системе. Обвинять их надо в чем-то другом: в том, что ломать-то они умеют, но не умеют строить.

Внешняя политика державы ведется узким кругом не очень умелых людей, и ведется не то чтобы только безграмотно, а часто просто никак.

Понятно, что администрация Трампа вообще мало интересуется всем иностранным и далеким, им надо навести порядок в собственной стране. Понятно также, что провал разведывательного сообщества там еще хуже, чем в дипломатии, и суть ситуации в США сейчас такая: кто раньше успеет. Или трамписты разгромят заговор спецслужб, которые вместе с британскими коллегами пошли на спецоперацию по недопущению республиканцев к власти и на сговор с демократами (что преступно по всем американским понятиям), или демократы через госпереворот уберут Трампа и республиканцев.

Но все-таки, даже признав провал десятилетий всей китайской политики, стоило ли устраивать внезапную конфронтацию с Китаем по всем линиям? Стоило ли создавать зияющую пустоту на месте российско-американских отношений? И опять же, мы даже не будем пытаться говорить о такой же бессмысленной, по сути, отсутствующей политике по другим направлениям.

Или в Америке не умеют строить корабли ни профессионалы, ни любители?..