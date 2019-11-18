Суд признал законным отказ мэрии Челябинска согласовать митинг за прямые выборы

Челябинский областной суд рассмотрел административное дело по иску руководителя реготделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова. Он просил признать незаконным отказ мэрии Челябинска согласовать проведение митинга за возврат прямых выборов мэра. Акция должная была пройти на Алом поле 17 ноября. Апелляционная инстанция не удовлетворила требования господина Щербакова, ранее аналогичное решение принял Советский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, решение мэрии признано законным, потому что «Яблоку» предложили альтернативные площадки для проведения митинга – сквер им. Колющенко и сквер на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Активисты на эти условия не согласились сами.

Представители реготделения партии «Яблоко» просили предоставить им в качестве альтернативы места на площади Революции, в сквере за памятником Ленину или на площади Ярославского. В мэрии заявили, что во всех этих местах одновременно запланировано проведение массовых мероприятий. Однако, как сообщил на своей странице в Facebook лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, в выходные никаких мероприятий на площади Революции не было.