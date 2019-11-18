МВД возбудило уголовное дело после пожара в храме Казанской иконы Божьей матери

МВД возбудило уголовное дело после пожара, который произошел в храме Казанской иконы Божьей матери на территории Зеленодольска, сообщает пресс-служба министерства. Дело открыто по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Напомним, что инцидент произошел 13 ноября поздно вечером на улице Юности, 2, где загорелся чердак отдельно стоящей недействующей часовни. Вскоре на место ЧП прибыли пожарные и справились с огнем. В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе осмотра места ЧП эксперты МВД изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения. На них видно, как в сторону храма движется женщина худощавого телосложения с пакетом в руках. Она зашла за здание церкви и находилась там около получаса. Затем она быстро ушла в обратную сторону. Вскоре храм задымился. В данный момент полиция ищет очевидцев происшествия и лицо, которое совершило правонарушение. Кроме того, устанавливается сумма ущерба от противоправных действий, который был причинен Московскому патриарху Казанской епархии, уточнили в МВД.

"Ъ-Казань"