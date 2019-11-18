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В Новочеркасске расследуют гибель ребенка в инфекционной больнице

Следственный отдел в Новочеркасске возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по факту смерти двухлетнего мальчика в карете скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По предварительным данным, 15 ноября 2019 года малыша госпитализировали в Специализированную инфекционную больницу Новочеркасска с высокой температурой. Через два дня здоровье ребенка ухудшилось, и его решили перевести в Детскую городскую больницу Новочеркасска. По пути мальчик скончался в  автомобиле скорой помощи.

Следователи назначили комплексную судебно-медицинскую экспертизу,  в ходе которой установят причину смерти ребенка, а также причинно-следственную связь  между действиями конкретных  медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями.

Дарья Голякова


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