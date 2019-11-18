В Новочеркасске расследуют гибель ребенка в инфекционной больнице

Следственный отдел в Новочеркасске возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по факту смерти двухлетнего мальчика в карете скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По предварительным данным, 15 ноября 2019 года малыша госпитализировали в Специализированную инфекционную больницу Новочеркасска с высокой температурой. Через два дня здоровье ребенка ухудшилось, и его решили перевести в Детскую городскую больницу Новочеркасска. По пути мальчик скончался в автомобиле скорой помощи.

Следователи назначили комплексную судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой установят причину смерти ребенка, а также причинно-следственную связь между действиями конкретных медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями.

Дарья Голякова