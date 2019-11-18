«Defender может похвастать лучшей внедорожной геометрией»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках автомобиля, а также о том, какую ошибку допустили создатели очередной «бондианы», в которой появится Defender.

Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу письма Яна Флеминга его жене Анне. Это событие любопытно не тем, что у покупателя будет возможность посмотреть, как знаменитый писатель творил в эпистолярном жанре, и даже не тем, что к супруге он обращался исключительно как «моя обезьянка» или «моя свинка». Сам факт того, что на продажу выставлены предметы автора произведений про похождения Джеймса Бонда, говорит нам о том, что, скорее всего, не за горами премьера очередного фильма про агента 007. Именно в такие моменты все, что имеет отношение к «бондиане», вызывает повышенный интерес и растет в цене.

Так оно и есть. Премьера юбилейного, 25-го фильма, получившего название «Не время умирать», должна состояться в 2020 году, а пока компания Jaguar Land Rover, главный автомобильный спонсор всех последних фильмов франшизы, решила поделиться информацией о том, какие автомобили появятся в киноленте. В частности, были обнародованы фотографии со съемочной площадки, показывающие работу постановщиков трюков с новым Defender, который будет участником одной из погонь. Проходить она будет, конечно же, по пересеченной местности, чтобы подчеркнуть выдающиеся внедорожные характеристики нового Land Rover. Автомобиль имеет дорожный просвет почти в 30 см, может похвастать лучшей в классе внедорожной геометрией — углами въезда, рампы и съезда, а глубина водной преграды, которую машина может преодолеть вброд, составляет 90 см.

Что еще интересно: на выложенных фотографиях видно, что номерной знак на Defender похож на российский — в правой его части есть буквы RUS и 96-й регион — если кто не в курсе, это Свердловская область. Но слева на знаке латинские буквы LI, которых у нас, конечно же, не встретишь. Странно, что ответственные за бекстейдж фильма, допустили такой ляп. Какие такие события занесли героя Дэниела Крейга на Урал, мы узнаем, боюсь, только ближайшей весной: в российский прокат очередная «бондиана» должна выйти 9 апреля.