Как царь Петр первым стал

Выставка «Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник» откроется в Музеях Московского Кремля 30 ноября. «Огонек» выяснил, каким представит российского императора первое мероприятие, приуроченное к 350-летию со дня его рождения.
Чтобы рассказать обо всех амплуа, которые «русский король» сменил на глазах удивленной Европы в ходе своих путешествий 1697–1698 годов, а также обо всех привезенных им из Старого Света нововведениях, одной экспозиции не хватает по определению. Решительно отказавшись от московитского кафтана в пользу европейского платья и от созерцательности в пользу деятельного обучения, Петр I успел поработать моряком, плотником, токарем, гравером и даже астрономом — это, к слову, перечень лишь тех профессиональных предпочтений, которые были более или менее продолжительными.
Поэтому на выставке в Музеях Кремля представлены лишь фрагменты Старого Света, из которых молодой правитель мыслил сложить фундамент нового государства. А сама экспозиция станет прологом к череде мероприятий, приуроченных к 350-летию со дня рождения Петра I; его в России будут отмечать вплоть до 2022 года.
— Мы хотим показать Петра как просвещенного монарха и покровителя искусств, знатока и коллекционера,— рассказала «Огоньку» доктор исторических наук Ольга Дмитриева, замгендиректора по развитию просветительской деятельности и популяризации Музеев Кремля, занимавшаяся непосредственной подготовкой выставки.— По сути, все его увлечения имели колоссальное значение для развития русской науки и культуры.
Окно в Россию
Рассказ о Петре в Музеях Кремля начинается не с реформ, которые нарушили многовековой порядок жизни в стране, и даже не с громких побед новообразованных регулярной армии и флота. Дело в том, что одним из первых открытий Петра в Европе стали коллекции. Не те скрытые за семью печатями богатства из сокровищницы русских государей, где хранились изысканные изделия из раковин, кораллы, индийские, китайские, японские и прочие диковинки, столь модные после эпохи Великих географических открытий (к рождению Петра Алексеевича она только закончилась), а открытые собрания, своего рода витрина амбиций монарха, изысканности его вкуса и просвещенности.
— Мы храним древнюю сокровищницу русских государей и поэтому хотим показать, что Петр увидел в Оружейной палате протомузей,— пояснила Ольга Дмитриева.— Он начинает помещать в нее памятники своих побед: мы покажем, например, комплекс трофеев Северной войны, которые впервые были ранжированы именно при Петре, платье Екатерины I — маскарадный костюм амазонки, в котором она праздновала заключение Ништадтского мира 1721 года. А затем Петр начинает формировать свой личный кабинет, где накапливается все, что он, а затем и его агенты покупали в Европе. Вернувшись домой, Петр понял, что Россия нуждается и в научных собраниях, которые систематизируют мир. Именно из таких его собраний родился первый музей, научный, исследовательский и в то же время открытый для публики,— это санкт-петербургская Кунсткамера.
Как ни странно, открывать Восток Петр тоже начинал с путешествия на Запад: исколесив Европу и убедившись, что спрос на культуру Поднебесной весьма высок, он стал поддерживать дружеские отношения с правившим тогда императором Канси и поощрять прямую поставку китайских товаров и предметов искусства в Россию. Более того, он даже начал украшать интерьеры своих дворцов в окрестностях Петербурга фарфором — в Китае заказывались целые фарфоровые печи. На выставке будет представлена также золототканая шпалера (монополия на такие была исключительно у императорских мастерских), а также редкие образцы механических игрушек и серебряных заводных механизмов из Китая.
Любопытно, но все из той же Европы молодой Петр вывез и представление о том небрежении, в котором находились сибирские богатства России. Когда амстердамский бургомистр Николас Витзен показывал будущему императору гравюры, на которых была изображена целая коллекция скифских украшений в виде миниатюр животных, найденных в Сибири, он и не подозревал, какие серьезные последствия его приобретение будет иметь для далекой Московии. А они были. Узнав, что золотые украшения происходят из варварски разграбленных курганов в Южной Сибири, по возвращении Петр принялся строго карать так называемых бугровщиков, иначе говоря — расхитителей курганов, вплоть до смертной казни, за незаконный вывоз золота на европейский рынок. А губернатору Сибири было поручено выкупать все находки за справедливую цену и отправлять в Петербург, где уже сам царь распределял драгоценные украшения — что в личные коллекции, что в Кунсткамеру, что в казну.
Фото: Музеи Московского Кремля
— Понимаете, мы стоим у истоков охраны памятников и научной археологии,— подчеркивает Ольга Дмитриева.— Благодаря интересу Петра к этим вещам в Сибирь была направлена первая экспедиция Даниэля Мессершмидта, чтобы зарисовывать и раскапывать сибирские курганы чисто в научных целях. Фигуру Петра окружают довольно устойчивые клише: многие считают, что Петр интересовался только Западной Европой и стремился к так называемой европеизации России, но мы склонны говорить скорее о модернизации. Дело в том, что царь очень быстро и четко понял, что он возьмет у Европы, а что — нет.
Европа будет в гости к нам
Чтобы рассказать о Петре I, усилий одних только отечественных музеев недостаточно. И хотя большая часть экспонатов из российских собраний предоставлена Эрмитажем, Кунсткамерой и Петергофом, кроме них на выставку свои экспонаты прислали музеи Германии, Великобритании и Голландии. Тут важно учитывать обстоятельство: во всех тех странах, что он посетил, запомнили своего Петра.
Фото: Зеленые своды, Государственные художественные собрания Дрездена
— Из иностранных партнеров самый большой вклад в нашу выставку вносит Дрезден,— пояснила Ольга Дмитриева,— потому что дрезденские поступления показывают коллекцию союзника Петра и человека, с которым он находился в дружеских отношениях, — речь о курфюрсте Саксонском Августе Сильном, избранном при поддержке России польским королем. К слову, они были близки по возрасту, по темпераменту, оба силачи, оба молоды. Наши коллеги привезли компас, выточенный Петром в подарок Августу, и оружие, которым обменялись правители. Мы показываем даже токарню Петра, чтобы дать представление о том, как он лично создавал произведения искусства на токарном станке. Это было очень модное занятие в ту эпоху. В общем, мы говорим о личности поразительно разносторонней.
Во время первого визита Петр добрался до города поздним вечером, но, не тратя времени на церемонии, попросил немедленно проводить его в самую богатую и роскошную часть сокровищницы — знаменитые «Зеленые своды», закрытые для простых смертных. Там он провел целую ночь взаперти, изучая бесценные артефакты из коллекции, которая берет свое начало в XVI веке, а на следующую ночь к великому монаршему удивлению повторил этот опыт. С тех пор в Дрездене Петра принимали как исключительного гостя, ему дозволялось посещать все новые залы, которые Август щедро пристраивал к своей сокровищнице. В том числе и знаменитую резиденцию Цвингер, где целые павильоны были отведены под его фарфор, медали и бессчетные коллекции.
А вот вклад Англии в экспозицию — совершенно иного характера. Это графика, гравюры из Национального морского музея в Гринвиче, которые отражают интересы Петра как монарха-ученого. Именно в Лондоне он очень много занимался математикой, физикой, астрономией и даже четырежды посещал Королевскую обсерваторию, учрежденную Карлом II.
— Наши английские коллеги дали нам несколько гравюр, которые показывают, где Петр жил в Англии, где работал в Гринвиче, Дептфорде, виды доков, а также интерьеры обсерватории, где он впервые наблюдал в телескоп звездное небо вместе с королевским астрономом Джоном Флемстидом,— объяснила «Огоньку» Ольга Дмитриева.
— В Европе всем было очевидно его желание поставить все новые знания, приобретенные в путешествиях, на благо своего государства. Но отзывы о Петре сохранились разные,— подчеркивает Ольга Дмитриева.— Кому-то он казался странным, отмечали, что он был очень застенчив, особенно вначале, что толпа его пугала и он старался убежать от нее. Мы стараемся также показать, что на протяжении всего Великого посольства меняется его публичный образ. На выставке будут миниатюры с изображением Петра, созданные по знаменитому портрету кисти Готфрида Нелли — ведущего художника английского двора того времени. Это знаменитый портрет молодого и одухотворенного Петра в латах на фоне кораблей, со знаками имперской власти. Именно этот тип Петр воспроизводит в десятках миниатюр, которые потом раздает как дары. Он очень быстро понимает значимость живописи с точки зрения пропаганды собственного образа.
Так, на выставке голландская картина с изображением фрегата «Святые апостолы Петр и Павел» в момент спуска на воду будет сопровождаться сертификатом из Российского архива древних актов с подписью мастера, которая свидетельствует о том, что молодой царь стал успешным плотником на строительстве корабля. Тут важна подоплека: Ост-Индская компания специально, чтобы царь принял участие во всех этапах строительства, заложила на амстердамских верфях корабль, лестно названный в честь покровителей Петра.
Фото: Оружейная палата, Государственные художественные собрания Дрездена
Петр увидел, что в Голландии широко развито и графическое искусство, о котором в Московии и не слышали, и заинтересовался техникой производства гравюры. Его наставником стал знаменитый художник и гравер Адриан Шхонебек, он обучил Петра технике создания гравюры и даже написал для него учебник, который появится на выставке в Москве. По нему Петр I создал свой вариант гравюры — довольно схематичную композицию в честь победы России над Османской империей и взятия Азова. А Шхонебек впоследствии был приглашен на русскую службу, вся русская графика восходит к нему.
— Петр — настолько могучая фигура, что охватить все стороны его личности, к сожалению, невозможно,— рассказала Ольга Дмитриева.— В идеале очень хотелось бы поговорить о его отношении к книгам, переводной литературе, он ведь не только вводит гражданский шрифт и очень активно покровительствует книгоиздательству, но у нас просто нет такой возможности. Мы объясним главное: Петр среагировал на все важнейшие тенденции как в науке, так и в искусстве. И моментально все это перенес на российскую почву.
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