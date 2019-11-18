Новосибирские школьники напишут сочинения о финансовом мошенничестве

Министерства финансов и образования Новосибирской области объявили конкурс «День рубля» среди ученики 7-11 классов на лучшее эссе. Им предлагается написать сочинения по шести тематическим направлениям:

«Как распорядиться личными финансами»,

«Как распознать финансовую пирамиду (на реальном примере)»,

«Расследование финансового мошенничества»,

«Рассказ об успешном финансисте»,

«Деньги как инструмент благотворительности»,

«Успех трейдинга: секреты профессионалов».

Цель конкурса — повышение уровня финансовой грамотности школьников и возрождение традиций написания сочинений, пояснили в областном правительстве. Конкурс, организованный Советом по развитию профессиональных квалификаций при поддержке Минфина финансов России и Центробанка, будет проводиться в два этапа: региональный и межрегиональный. Подведение итогов конкурса состоится 19 декабря в Минфине.

В прошлом году участие в конкурсе приняли 760 школьников из 15 регионов России. Новосибирская область принимает участие в конкурсе впервые.

Оксана Павлова