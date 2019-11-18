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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Новосибирские школьники напишут сочинения о финансовом мошенничестве

Министерства финансов и образования Новосибирской области объявили конкурс «День рубля» среди ученики 7-11 классов на лучшее эссе. Им предлагается написать сочинения по шести тематическим направлениям:

  • «Как распорядиться личными финансами»,
  • «Как распознать финансовую пирамиду (на реальном примере)»,
  • «Расследование финансового мошенничества»,
  • «Рассказ об успешном финансисте»,
  • «Деньги как инструмент благотворительности»,
  • «Успех трейдинга: секреты профессионалов».

Цель конкурса — повышение уровня финансовой грамотности школьников и возрождение традиций написания сочинений, пояснили в областном правительстве. Конкурс, организованный Советом по развитию профессиональных квалификаций при поддержке Минфина финансов России и Центробанка, будет проводиться в два этапа: региональный и межрегиональный. Подведение итогов конкурса состоится 19 декабря в Минфине.

В прошлом году участие в конкурсе приняли 760 школьников из 15 регионов России. Новосибирская область принимает участие в конкурсе впервые.

Оксана Павлова


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