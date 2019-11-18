Банк «Урал ФД» увеличил активы за 9 месяцев на 4%

Активы банка «Уральский финансовый дом» на 1 октября 2019 года составили 24,548 млрд руб., что на 4,4% больше, чем на начало текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность банка по РСБУ. Основным фактором роста активов стало увеличение объема ссудной задолженности на 12% - до 1,607 млрд руб., а также средств на корреспондентском счете в Банке России.

Денежные средства банка сократились с 2,568 млрд руб. до 2,410 млрд руб.

Кредитный портфель сократился на 6,4% при снижении доли просроченной задолженности с 1,8% до 1,7%, средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) выросли на 10,4%, средства физических лиц - на 8,9%.

Прибыль финансового учреждения за отчетный период выросла в 3,7 раза относительно января-сентября 2018 года и составила 403 млн руб.

Основную долю в доходах банка составили процентные и комиссионные доходы. Так, сумма чистого процентного дохода составила 863,9 млн руб. (рост на 4%), комиссионного - 425,1 млн рублей (рост на 26,3%)

Активы банка в 2018 году оценивались в 23,5 млрд руб., в 2017 году - 23 млрд руб. Основными факторами роста активов банка в 2018 году стали: увеличение объема вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, увеличение объема денежной наличности в кассе и на корреспондентском счете в ЦБ РФ.

«Урал ФД» по итогам третьего квартала занял 126-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».