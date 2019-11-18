Обновленный Jaguar XE появился в России

Компания Jaguar начала продажу обновленного седана XE на российском рынке, сообщает британский автопроизводитель.

В линейку моторов включены 2-литровые турбодвигатели семейства Ingenium: 249- и 300-сильные бензиновые и 180-сильный дизель. Все типы силовых агрегатов сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для модели доступны как задне-, так и полноприводные версии. В зависимости от комплектации, которых предусмотрено пять, седан стоит от 2,8 до 3,4 млн руб.

Напомним, премьера модернизированного Jaguar XE состоялась в феврале 2019 года.