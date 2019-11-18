На «Дорспецавтострое» возобновили процедуру банкротства

Арбитражный суд Ростовской области расторг мировое соглашение между ООО «Дорспецавтострой» и его кредиторами и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. С заявлением о расторжении соглашение подал «РостовАвтоДор». В материалах суда сказано, что поводом стало несоблюдение должником обязательств по погашению задолженности.

«Из материалов дела следует, что в соответствии с условиями мирового соглашения должник обязывался уплатить ГУП Ростовской области «РостовАвтоДор» основной долг 48,7 млн. руб., ООО «Севкавспецснаб» – 24 млн. руб. УФНС России по Ростовской области — 11 тыс. руб. Между тем, условия мирового соглашения должником не исполнены. Платеж в размере 43,5 млн. руб. должен был поступить на расчетный счет ГУП РО «РостовАвтоДор» не позднее 30 сентября 2019 года, однако на дату рассмотрения заявления денежные средства кредитору не поступили», — говорится в определении суда.

Дело о банкротстве «Дорспецавтострой» было возбуждено в августе 2017 года по иску ГУП РО «РостовАвтоДор», потребовавшего от предприятия почти 49 млн руб. В октябре того же года суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения. Однако в июле прошлого года стороны заключили мировое соглашение.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Дорспецавтострой» учреждено в 2013 году в Веселовском районе Ростовской области с основным видом деятельности «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Владельцем и руководителем предприятия является Юрий Попов. Выручка компании за 2017 год составила 15,9 млн руб., убыток — 2,4 млн руб.

Дарья Голякова