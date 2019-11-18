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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект «Ъ FM». Выпуск 54

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В рамках программы «Идея на миллион» экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов рассказывает, какие инвестиции могут принести высокий доход и куда стоит вложить миллион и более рублей.


Олег Богданов: Хотел бы предложить инвесторам компанию, которая находилась в последние, наверное, месяцев 15 под серьезным давлением, фактически балансировала на грани банкротства. Но в последние недели появились надежды на то, что все будет достаточно благоприятно. Компания крайне дешевая с точки зрения мультипликаторов. И для инвесторов очень привлекательная только в одном случае — если не будет банкротства. Я говорю о крупнейшей в мире компании, которая производит лекарства, — Teva Pharmaceutical.

Полная версия программы:


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