На Кубани осужден начальник полиции поселка Джубга

Туапсинский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима начальника отделения полиции поселка Джубга за получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Помимо этого правоохранитель должен будет заплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки в размере 3 млн руб.

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, правоохранитель, действуя совместно с другим сотрудником полиции, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребовал с местной предпринимательницы 300 тыс. руб. за непривлечение ее к ответственности за нарушения закона при осуществлении предпринимательской деятельности. За денежное вознаграждение бизнесвумен было предложено дальнейшее покровительство, выражающееся в непривлечении ее к административной ответственности и предупреждении о возможных проверках.

Согласившись, женщина передала полицейскому 100 тыс. руб., а оставшуюся часть суммы, в рамках оперативного эксперимента, она передала сообщнику подсудимого. Оперативное сопровождение поимки начальника отдела полиции осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Дмитрий Михеенко