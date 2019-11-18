Игорная зона «Красная Поляна» объявляет тендер на smm-поддержку.

Контракт с подрядчиком будет действовать весь 2020 год.
ООО «Домейн» (бренд игорная зона «Красная Поляна») проводит тендер на SMM-поддержку в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, Youtube, Яндекс Дзен и Telegram. Отметим, что игорная зона «Красная Поляна» - первая и единственная игорная зона в РФ и странах СНГ, получившая статус официальных верифицированных аккаунтов и синюю галочку в Instagram и Facebook, а также официальное разрешение этих социальных сетей на продвижение своих услуг.
Основными задачами SMM-подрядчика станут: ведение, наполнение, продвижение страниц и групп игорной зоны с целью повышения узнаваемости, увеличения уровня информированности целевой аудитории о проекте и роста лояльности к бренду.
Важно, чтобы специалисты исполнителя понимали специфику «Игровой зоны», поэтому в приоритете рассмотрения будут компании-кандидаты с опытом работы в гэмблинге, беттинг бизнесе и покерной индустрии. Большое внимание будет обращено на качество копирайта.
В условия договора также войдут следующие пункты:
— Написание текстов, новостей на двух языках: русском и английском;
— Создание, подбор, добавление, редактирование графического и видео материала, а также создание motion design;
— Ведение рекламных кампаний в социальных сетях;
— Составление контент-плана на год (с регулярной актуализацией по мере поступления корректировок) и стратегии продвижения, включая конкурентный сравнительный анализ с основными метриками;
— Постинг контента на русском и английском:
— Проведение редизайна страниц в Instagram 2 раза в год;
— Наличие штатных контент-менеджеров, выделенных исключительно на проекты ООО «Домейн» и доступных 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
— Ежемесячная отчетность (включая параметры average weekly growth, engagement).
Основными KPI для социальных сетей брендов выступят: рост числа подписчиков и посетителей сообщества на всех каналах и увеличение охвата. При этом запрещена любая накрутка подписчиков, ботов и пустых профилей, а также увеличение охвата и вовлечения с помощью «серых методов».
«Концерты, розыгрыши, обзоры авто, репортажи, покерные турниры, рестораны высокой кухни, интервью со звездами, сьемки сериалов, джекпоты и много-много разного и очень интересного контента. Мечта любого SMM и PR-агентства. Более того – контент мы создаем сами (и фото и видео), делаем это быстро и качественно. Агентство уже упаковывает, выводит в публичное поле и продвигает его. Вместе мы – большая классная команда, которая сохраняет лидерство аккаунтов игорной зоны «Красная Поляна» в нашей отрасли и преумножает успехи друг друга», - комментирует Кушниренко Элина, PR-директор игорной зоны «Красная Поляна».
Все подробности и условия тендера вы найдете по ссылке ниже в лоте №0112
Справка о компании:
Игорная зона «Красная Поляна» является лидером игорного рынка в Российской Федерации. Сегодня игорная зона «Красная Поляна», созданная 10 августа 2016 года распоряжением Правительства РФ, представлена тремя игорными заведениями: «Казино Сочи», залом игровых автоматов «Бонус», расположенными на Курорте Красная Поляна на территории круглогодичного горного курорта «Роза Хутор».
За три года игорную зону посетили свыше 1 500 000 человек из 149 стран. Среди них самыми частыми гостями стали жители Израиля, Турции, ОАЭ, Казахстана, Армении, Индии, Китая и стран Европы. В 2019 году доля иностранцев, посетивших игорную зону «Красная Поляна», составила 24%.
В заведениях игорной зоны «Красная Поляна» можно посетить различные шоу-программы (18+), живые выступления музыкантов, тематические вечеринки, трансляции ведущих спортивных событий и интеллектуальные игры. За время работы в заведениях игорной зоны с концертами выступили мировые и российские звезды, в числе которых: John Newman, Nicole Scherzinger, Дима Билан, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, БИ-2, Леонид Агутин, Вера Брежнева, Лолита, MORUV, Макс Барских и многие другие. Помимо популярных песен со сцен «Казино Сочи» и «Бумеранг» прозвучало много шуток от резидентов Comedy Club и известных КВН команд.
Отдельное направление работы – организация MICE-мероприятий различного формата: за 3 года проведены 230 крупных корпоративных событий для таких компаний как Сбербанк, МТС, Газпром, BOSCO, Lamborghini, Фонд Росконгресс и др. Ресторан «Брунелло», расположенный в «Казино Сочи», признан лучшим премиум-рестораном города Сочи по версии премии «Time Out».
«Покерный клуб Сочи», располагающийся в казино, зарекомендовал себя как главная площадка покерных событий России и мира: здесь прошли 30 крупных турнирных серий, собравшие гостей из 57 стран.
В 2019 году известный юморист, шоумен и телеведущий Гарик Харламов стал лицом покерного клуба «Сочи». В рамках собственной серии Sochi Poker Festival проводились специальные турниры «Выбей Гарика», где приглашенные гости сражались за одним столом с амбассадором.
Число сотрудников игорной зоны сегодня составляет свыше 1600 человек и включает представителей более чем 250 профессий.
За время работы сумма налоговых отчислений в бюджет составила более 2,5 млрд рублей, что, по словам экспертов отрасли, превысило ожидаемые результаты.