Игорная зона «Красная Поляна» объявляет тендер на smm-поддержку.

Контракт с подрядчиком будет действовать весь 2020 год.



ООО «Домейн» (бренд игорная зона «Красная Поляна») проводит тендер на SMM-поддержку в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, Youtube, Яндекс Дзен и Telegram. Отметим, что игорная зона «Красная Поляна» - первая и единственная игорная зона в РФ и странах СНГ, получившая статус официальных верифицированных аккаунтов и синюю галочку в Instagram и Facebook, а также официальное разрешение этих социальных сетей на продвижение своих услуг.

Основными задачами SMM-подрядчика станут: ведение, наполнение, продвижение страниц и групп игорной зоны с целью повышения узнаваемости, увеличения уровня информированности целевой аудитории о проекте и роста лояльности к бренду.

Важно, чтобы специалисты исполнителя понимали специфику «Игровой зоны», поэтому в приоритете рассмотрения будут компании-кандидаты с опытом работы в гэмблинге, беттинг бизнесе и покерной индустрии. Большое внимание будет обращено на качество копирайта.

В условия договора также войдут следующие пункты:

— Написание текстов, новостей на двух языках: русском и английском;

— Создание, подбор, добавление, редактирование графического и видео материала, а также создание motion design;

— Ведение рекламных кампаний в социальных сетях;

— Составление контент-плана на год (с регулярной актуализацией по мере поступления корректировок) и стратегии продвижения, включая конкурентный сравнительный анализ с основными метриками;

— Постинг контента на русском и английском:

Instagram, Vkontakte – 3 поста и минимум 5 сторис в день; Facebook русский, английский – 1 пост в день; Youtube – 5 видео в неделю; Яндекс Дзен – 2-3 статьи в неделю; Telegram – 3 поста в день;

— Проведение редизайна страниц в Instagram 2 раза в год;

— Наличие штатных контент-менеджеров, выделенных исключительно на проекты ООО «Домейн» и доступных 24 часа в сутки 7 дней в неделю;

— Ежемесячная отчетность (включая параметры average weekly growth, engagement).

Основными KPI для социальных сетей брендов выступят: рост числа подписчиков и посетителей сообщества на всех каналах и увеличение охвата. При этом запрещена любая накрутка подписчиков, ботов и пустых профилей, а также увеличение охвата и вовлечения с помощью «серых методов».

«Концерты, розыгрыши, обзоры авто, репортажи, покерные турниры, рестораны высокой кухни, интервью со звездами, сьемки сериалов, джекпоты и много-много разного и очень интересного контента. Мечта любого SMM и PR-агентства. Более того – контент мы создаем сами (и фото и видео), делаем это быстро и качественно. Агентство уже упаковывает, выводит в публичное поле и продвигает его. Вместе мы – большая классная команда, которая сохраняет лидерство аккаунтов игорной зоны «Красная Поляна» в нашей отрасли и преумножает успехи друг друга», - комментирует Кушниренко Элина, PR-директор игорной зоны «Красная Поляна».

Все подробности и условия тендера вы найдете по ссылке ниже в лоте №0112

http://www.do-mein.ru:8080/