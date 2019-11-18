Emirates покупает 50 самолетов Airbus A350

Airbus объявила о подписании соглашения с Emirates на продажу 50 широкофюзеляжных самолетов А350–900. Общая стоимость приобретаемых лайнеров, согласно прайс-листу производителя, составит около $16 млрд.

Изначально Emirates планировала закупить у европейского производителя только 30 самолетов, однако теперь заказ расширен еще на 20 машин. Они, а также лайнеры A330 должны заменить в парке эмиратской авиакомпании самолеты A380 — крупнейшие пассажирские лайнеры, от дальнейшего производства которых Airbus была вынуждена отказаться в феврале нынешнего года из-за падения спроса, в том числе со стороны Emirates.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Конец эпохи А380».

Кирилл Сарханянц