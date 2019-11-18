Климатическая зима направилась к Москве

Столичных водителей предупредили о сильном тумане. Московский Центр организации дорожного движения сообщил, что в ближайшее время на дорогах будет сохраняться плохая видимость, автомобилистам следует быть внимательными и держать дистанцию. Довольно плотный туман задержится в городе до среды. Погода будет пасмурной, возможен моросящий дождь.

С четверга в Москве наступит климатическая зима. На дорогах местами образуется гололедица, а к выходным похолодает до -10 градусов, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Следующая неделя начнется, с точки зрения метеорологов, с высокого давления. Уже начиная с четверга, температура будет на один-два градуса ниже нормы. В среду прогнозируется так называемый обратный ход температуры, когда с утра она начнет понижаться. В ночь на среду ночные температуры -5…-8, даже до -10 в пониженных формах рельефа. А дневные температуры от -2 до -4. Но при антициклоне, естественно, низкая облачность осадков не дает, но и она в течение второй половины дня рассеется, и небо будет голубым и солнечным».

Синоптики на этой неделе ожидают необычно высокое атмосферное давление. К среде-четвергу оно повысится на семь-девять миллиметров ртутного столба.