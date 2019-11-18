Кредиты администрации Уфы на 1 млрд рублей предоставят Сбербанк и ФК «Открытие»

Администрация Уфы подвела итоги 10 аукционов на привлечение 10 невозобновляемых кредитных линий в банках с общим лимитом 1 млрд руб. Размер каждой линии — 100 млн руб. Как сообщается на сайте госзакупок, в двух аукционах победителем признан банк «ФК Открытие», в восьми — Сбербанк.

ФК «Открытие» и Сбербанк конкурировали во всех 10 аукционах. В итоге общая сумма 10 контрактов с банками на обслуживание кредитов, составлявшая 400 млн руб., снизилась до 344,05 млн руб.

Мэрия привлекает средства на пять лет по фиксированной ставке до 8% на покрытие дефицита городского бюджета и расчетов по ранее привлеченным кредитам. Банковские транши в администрации рассчитывают получить уже до конца декабря.

Бюджет Уфы на 2019 год был запланирован при доходах 32,15 млрд руб., расходах в размере 33,04 млрд руб. Дефицит составляет 2,7%, или 884 млн руб.

Майя Иванова