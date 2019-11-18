Челябинское УФАС проверит законность рекламы «лучших» бургеров из Миасса

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении миасской бургерной Bro`da из-за незаконной рекламы. В информационном сообщении утверждалось, что в заведении делают «лучшие бургеры, пиццу и шаурму», в рекламе была приписка, что «лучшей» продукция считается «по версии твоей мамы». Антимонопольное ведомство считает, такая оценка должна подтверждаться более вескими доказательствами – исследованиями, репрезентативными опросами или другими объективными данными.

Как сообщили в пресс-службе челябинского УФАС, о нарушении бургерной антимонопольного законодательства сообщил житель Миасса. «Сравнительная характеристика объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов “лучший”, “первый”, “номер один”, должна производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной»,- сообщили в антимонопольном ведомстве.

Рассмотрение дела в отношении руководства бургерной назначено на 4 декабря.