Владимир Владимиров уволил своего полпреда за неуважительное общение с населением

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего полномочного представителя в Минераловодском городском округе, Пятигорске и Лермонтове Константина Шишманиди, сообщает пресс-служба главы региона. Поводом стало скандальное видео с личного приема граждан в Лермонтове, который проводил чиновник. Там он достаточно резко вел диалог с жителями города. Губернатор счел такой тон неподобающим.

«Такое поведение – показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. К вам на прием приходят не для того, чтобы вы указывали на дверь, а для того, чтобы решить проблемы, которых очень много. Будете выгонять людей – буду выгонять вас», – передает пресс-служба слова господина Владимирова.

Глава региона также уведомил господина Шишманиди о его освобождении от занимаемой должности.

Дарья Голякова