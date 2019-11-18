На Кубани сотрудника Росрыболовства будут судить за взятки и браконьерство

В прокуратуру Каневского района для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении госинспектора Азово-Черноморского ТУ Федерального агентства по рыболовству. Он обвиняется в двух эпизодах получения взятки в значительном размере за незаконное бездействие (ч.3 ст.290 УК РФ), трех эпизодах мелкого взяточничества (ч.1 ст.291.2 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), а также в незаконной добыче водных биологических ресурсов с использованием служебного положения и с причинением особо крупного ущерба (ч.3 ст.256 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по краю, в июле 2017 года сотрудник Росрыболовства начал систематически получать взятки от граждан, промышляющих браконьерством на территории Каневского, Брюховецкого, Выселковского, Тимашевского, Калининского и Приморско-Ахтарского районов. За деньги госслужащий уводил браконьеров от административной ответственности.

В качестве посредника выступал 41-летний местный житель. Каждый месяц браконьеры платили ему по 5 тыс. руб. Госслужащий имел ежемесячный доход от незаконной деятельности в размере от 10 до 30 тыс. руб.

Кроме того, в период с 1 по 20 марта 2019 года госинспектор с использованием запрещенного средства лова незаконно добыл водные биологические ресурсы, причинив ущерб свыше 490 тыс. руб.

Сопровождение по уголовному делу осуществляли оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД по Краснодарскому краю. На период следствия в отношении сотрудника Росрыболовства была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Василий Хитрых