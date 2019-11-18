Алтайский губернатор пригрозил муниципальным чиновникам кадровыми решениями

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пригрозил чиновникам «кадровыми решениями» из-за того, что 9% муниципалитетов не получили паспорта готовности к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Господин Томенко поручил проанализировать ситуацию в муниципальных образованиях, отметив, что такого низкого показателя не было в истории региона.

Сибирское управление Ростехнадзора не выдало паспорта готовности 12 муниципалитетам в Алтайском крае из 139. В их число вошли города Яровое, Славгород и Алейск, а также муниципалитеты Бийского, Михайловского, Каменского, Тальменского, Смоленского, Немецкого национального и Хабарского районов. Общее количество выданных паспортов готовности в регионе на 11% больше, чем в прошлом году.

Губернатор напомнил, что «обещал публично на весь край», что чиновники в муниципалитетах, которые не получат паспорта готовности, «попадут в опасную зону с точки зрения кадровых решений». «Это должно дойти до логического завершения. Каждый случай должен быть разобран, причины проанализированы, а проекты решений должны лежать у меня на столе. Это то, что мы должны сейчас сделать»,— сказал господин Томенко на аппаратном совещании в понедельник.

Напомним, в мае 2019 года Виктор Томенко заявил, что стопроцентное получение паспортов готовности «должно стать привычным делом для Алтайского края». «Эта обязательная к выполнению задача, которую я ставлю как губернатор»,— сказал глава региона на совещании, посвященном старту подготовки к отопительному сезону.

Илья Галагуз