Строительство Ручьевского проспекта в Мурино завершено. Об этом сообщает пресс-служба холдинга Setl Group. Проспект проложен от улицы Шувалова до Воронцовского бульвара. Его протяженность составляет около 500 м.

Дорога является чертырехполосной и построена на средства Setl Group, как и улица Шувалова.

В пресс-службе холдинга добавили, что за время строительства на территории Мрино Setl Group построил внутриквартальные дороги, а также в числе других застройщиков профинансировал работы по строительству проезда под кольцевой автодорогой, соединившего Верхнюю улицу с Мурино.