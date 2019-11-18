В Татарстане похолодает до 15 градусов мороза

Резкое похолодание ожидается в Татарстане на этой неделе, сообщает Гидрометцентр. В частности, 20 ноября в республике температура воздуха ночью опустится до -15С, днем она составит -7..-12. При этом погода будет без существенных осадков. Кроме того, ожидается северо-восточный умеренный ветер с ночными порывами до 15 м/с.

При этом завтра, 19 ноября, в Татарстане, по данным синоптиков, прогнозируется дождь, снег, мокрый снег и метель. Будет дуть северо-восточный умеренный ветер с порывами утром и днем до 17 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -3С до +2С, в восточных районах до -2..-7. На дорогах возможна гололедица.

"Ъ-Казань"