Дело о хищении 640 млн рублей владельцами строительной фирмы «Сигма» передали в суд

В Ростовской области дело застройщиков домов в Аксае по ул. Менделеева, 53а передали в Аксайский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Речь идет о совладельцах компании «Сигма», бывшем депутате собрания депутатов Аксайского района Андрее Назарове и его сестре Татьяне Руф. Оба предпринимателя заключены под стражу.

Напомним, по данным следствия, обвиняемые заключили с гражданами договоры долевого участия на строительство двух 18-этажных домов и получили от них денежные около 640 млн руб. Однако обязательства не выполнили, несмотря на то что на счетах компании находилось достаточно денег для завершения строительства. От их противоправных действий пострадало более 360 дольщиков.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму более 200 млн руб: автомобили - Infinity qx56, Audi A5, водный транспорт, коммерческие помещения, земельные участки.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ-Юг» «Застройщики получили одно дело на двоих»

Дарья Голякова