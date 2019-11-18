В Минусинском кадетском корпусе произошел пожар

Прокуратура начала проверку после пожара, произошедшего накануне в Минусинском кадетском корпусе в Красноярском крае, информирует региональная прокуратура.

По данным МЧС, на которые ссылается «Интерфакс», возгорание началось в музыкальном кабинете, его площадь составила 36 кв. м. Из здания эвакуировались 28 человек, пострадавших нет. К тушению привлекались 17 человек и семь единиц техники. В МЧС называют предварительной причиной возникновения пожара неисправность электропроводки.

«В ходе проверки будут установлены причины условия случившегося, дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации и надзорных органов, ответственных за обеспечение пожарной безопасности»,— говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Илья Николаев