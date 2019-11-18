Заказ на разработку комплекса по обращению с ТКО в Краснотурьинске получило «Интертехэлектро»

ООО «Интертехэлектро –Проект» (входит в группу компаний «Интертехэлектро» Артема Бикова и Алексея Боброва) разработает проект строительства комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Краснотурьинске (Свердловская область). Заказчиком работ выступило ООО «Экотехсервис», говорится в сообщении ГК «Интертехэлектро». Сумма контракта не раскрывается.

Проект предполагает строительство мусоросортировочного завода мощностью 130 тыс. т в год, полигона ТКО с расчетной мощностью поступления отходов не менее 85 тыс. т в год и комплекса по компостированию (производству техногрунта из органических отходов). Работы по разработке проектной документации нового мусоросортировочного завода и полигона планируется завершить в августе 2020 года, а проектирование всего комплекса — до конца 2021 года. Ввод нового объекта по обращению с ТКО позволит увеличить объем направляемого на вторичную переработку мусора до 35% и существенно улучшит экологическую ситуацию в Краснотурьинске, подчеркнули в «Интертехэлектро».

Ранее ГК «Интертехэлектро» спроектировала и ввела в эксплуатацию в Тюмени мусоросортировочный завод мощностью 350 тыс. т отходов в год. Завершено проектирование и ведется строительство мусоросортировочных заводов в Тобольске и Ишиме (Тюменская область), а также проектирование завода в Нижнем Тагиле (Свердловская область).