Ипотека все дешевле

С 18 ноября 2019 года кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках на сумму от 7 млн руб. будут доступны по ставке от 8,49% для всех категорий заемщиков, а на кредиты суммой от 3 до 7 млн руб. — от 8,79%.

Минимальная ставка рефинансирования ипотеки в Райффайзенбанке составит 8,39% при сумме кредита от 3 млн руб. Заемщики также смогут рефинансировать до пяти кредитов сторонних банков по ставке 9,49% под залог квартиры, на покупку которой был предоставлен рефинансируемый ипотечный кредит.

«Мы стремимся предлагать клиентам не только выгодные ставки, но и удобный сервис, который позволит обслуживать кредит быстро и просто. Например, через личный кабинет Райффайзен Онлайн наши клиенты могут подать заявку и взаимодействовать с банком в любой точке мира», — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Подробнее о программах ипотечного кредитования АО Райффайзенбанк можно узнать на сайте.