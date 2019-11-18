Суров или нет

Представители власти, операторы связи и интернет-компании региона на круглом столе “Ъ-Удмуртия” обсудили изменения, которые могут появиться в связи с вступлением в силу закона о суверенном интернете. Закон предполагает создание независимой инфраструктуры для бесперебойного функционирования сети в России, которая обеспечить работоспособность сайтов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. Документ наделяет Роскомнадзор дополнительными полномочиями, а на операторов связи возлагаются обязанности установки технических средств противодействия различным угрозам. Участники круглого стола единогласно отметили, что суверенность государства в сфере информационной безопасности действительно важна, однако как именно она будет обеспечена пока никому непонятно.

1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном интернете», предполагающий создание независимой инфраструктуры для бесперебойного функционирования сети. Как отметил первый замминистра информатизации и связи Удмуртии Михаил Фоминов, главная цель «суверенного интернета» — не ограничить что-либо, а защитить пользователей от посягательств извне.

«Может возникнуть в один прекрасный момент такой прецедент, когда нас могут просто отрубить от глобальной сети. И тогда мы останемся без той же платежной системы, что является в наш век большой бедой»,— пояснил господин Фоминов.

Директор по развитию ижевской коммуникационной компании «Марк» Александр Ермолаев отметил, что сегодня Роскомнадзор рассылает компаниям запросы на обследование их инфраструктуры с вопросами возможного включения в нее спецоборудования. «Никакие критические инфраструктуры в интернет не выходят также, как и военные, у них своя сеть. То, что касается инфраструктуры общедоступной, для пользователей, сделать ее такой же надежной, на мой взгляд, это утопия. Пока никто не придумал как это сделать. Закон этого не решит, для этого нужны технологические решения. Пока что все технологические решения, о которых мы знаем — это поставить оборудование, дополнительный черный ящик, между серверами доступа и нашими внешними маршрутизаторами. Это оборудование будет что-то, куда-то переключать. То есть фактически будет вмешиваться в деятельность компании, в оказании услуги»,— считает Александр Ермолаев.

Фото: Диля Ахмадишина

По словам участников круглого стола, в рамках закона подразумевается установить спецсистемы фильтрации трафика, а именно технические средства противодействия угрозы. Вопрос влияния оборудования на работоспособность интернета сегодня актуален. Эксперты подчеркнули, что необходимо разработать документы, которые объяснят, в каких случаях и как будет исчисляться влияние на российский интернет в случае возникновения определенной угрозы. На данный момент на Урале созданы пилотные зоны, где проходит апробация работоспособности системы.

Директор интернет-компании «Пиком» Григорий Коган отметил, что при выборе поставщика услуги или оборудования пользователи исходят из разных критериев: кто-то выбирает более выгодные предложения, понимая, что не будет иметь определенные системы безопасности, а кто-то все же делает выбор в пользу безопасности. «У пользователя должна быть свобода выбора — подешевле или побезопаснее. Например, если обязать всех производителей автомобилей устанавливать определенные системы безопасности, все автомобили становятся дороже. То есть пользователь гарантированно заплатит больше денег. Поэтому здесь вопрос немного своеобразный: насколько государство должно и может заботиться о своих гражданах за их собственный счет. Мы же платим налоги»,— пояснил господин Коган.

Фото: Диля Ахмадишина

Участники круглого стола отметили, что сегодня экономика стала глобальной, снизились цены, появилась доступность услуг. Однако государство не успевает идти в ногу со всеми глобальными процессами. По словам Григория Когана, есть вещи, которые сегодня гораздо выгоднее обходятся пользователям с помощью интернета. К примеру — бронирование авиабилетов онлайн. «Можно бронировать через российские агрегаторы, но все эти агрегаторы в итоге за билетами обращаются в нероссийские системы онлайн-бронирования. То есть если вдруг что-то случается, пользователи не смогут заказать билеты, пользуясь российскими сайтами. И таких систем очень много»,— отметил Григорий Коган.

Исполнительный директор «Русские информационные технологии» Дмитрий Коновалов считает, что отключения сети могут пагубно повлиять на бизнес. «Ситуация, когда в прошлом году Битрикс слег на неделю по всей стране, привела к миллиардным убыткам малого бизнеса. И никто за это никакой ответственности даже не понес.А тут получается некая сила в лице Роскомнадзора, которая говорит, "да, это мы перекрыли, если что, все на нас". Но кто все эти убытки выставит? Понятно, что в этом законе написано, что операторы ни при чем, все вопросы к Роскомнадзору, но что будет делать бизнес?»,— говорит господин Коновалов.

Он также подчеркнул, что отключение сети для их компании может привести к потере иностранных клиентов. «Как только у нас появится какое-то внешнее ограничение, как только клиенты поймут, что безопасность с их стороны может быть нарушена, тогда все западные заказчики минимизируют все риски. Пока неизвестно, суров ли суверенный интернет для компаний Удмуртии. Сейчас ситуация такая, что есть закон, с ним все понятно, те принципы, которые закон пропагандирует мы не отрицаем, безусловно безопасность граждан важна. Но что будет дальше и когда это будет, никто не знает»,— пояснил господин Коновалов.

Фото: Диля Ахмадишина

По словам Михаила Фоминова, сейчас каждое коммерческое предприятие само обеспечивает себе безопасность. «В той теории, которая есть в открытом доступе, эту часть будет брать на себя государство. Там сказано, что как только государство видит, что нас каким-то образом начинают ломать, мы переключаемся на наш внутренний интернет»,— отметил первый замминистра.

Григорий Коган подчеркнул, что нет подзаконных актов, которые поясняли бы, как будет применяться закон. «Мы просто сидим и ждем, а ответ хотелось бы получить сейчас, чтобы знать, где соломку подстелить»,— отметил господин Коган.

Подводя итог, Михаил Фоминов подчеркнул, что сегодня о суверенитете думает каждое государство, личность человека переходит в электронный вид — появляются электронные паспорта, ОМС и т.д., поэтому эта история «не о том, суров закон или нет». «Это просто объективная реальность перехода нашей личности в электронный вид, ее надо защищать. Действительно сейчас просто не хватает информации»,— подытожил Михаил Фоминов.

Оксана Мымрина