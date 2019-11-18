«Модели Люсьена Фрейда не являются идеалом привлекательности»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о психологическом напряжении в картинах Люсьена Фрейда и предполагает, как на это могли повлиять семейные корни художника.

За последние 20 лет география аукционных продаж картин Люсьена Фрейда представлена таким образом: 59% всех его работ продавалось в Соединенном королевстве (всего в Великобритании продали Фрейда на $257 млн), в Штатах ушло 40% его работ на $174,5 млн. Остальному миру осталось немало — $1,14 млн, хотя это всего 0,26% — это подсчеты сайта Artprice.

Авторы исследования называют Люсьена Фрейда (1922-2011) «одним из величайших мировых портретистов послевоенного искусства» и говорят, что он изменил наш взгляд на анатомию. Действительно, его модели, особенно самая любимая и часто изображаемая Сью Тилли, не являются идеалом стройности и привлекательности. Он писал ее в течение четырех лет в начале 90-х. Вспомните полотно «Спящая социальная работница» (1994 год), проданное на Christie’s в Нью-Йорке в 2015 году за $56 млн. На вопрос, считает ли он самого себя хорошей моделью для автопортретов, Люсьен отвечал: «Нет, я не принимаю информацию, которую получаю, когда смотрю на себя — вот здесь и начинается беда».

Ну, беда, возможно, началась раньше и лежит в семейных истоках. Люсьен — внук Зигмунда, отца психоанализа. Он родился в Берлине в еврейской семье. Когда Гитлер пришел к власти, Фрейды бежали в Англию. Сначала он рисовал членов своей семьи и друзей, потом перешел к другим моделям.

Сейчас до 20 января в Королевской академии художеств в Лондоне открыта выставка его автопортретов. 50 картин во всех мыслимых техниках. Вот, что пишут эксперты: «Работы позволяют понять эволюцию внутреннего мира художника: по мере изменения его тела его стиль созревал, а драматический взгляд на самого себя пересматривался». Выставка также предлагает уникальную возможность увидеть самые редкие его автопортреты, например, «Человек с пером» 1943 года — его первый известный автопортрет. Фрейду на тот момент был 21 год. Он показывает себя фронтально, картина уже обладает особым психологическим напряжением. В 2005 году на Sotheby’s в Лондоне это полотно ушло за $6 млн. Нынешний владелец согласился одолжить шедевр Королевской академии на условиях анонимности.