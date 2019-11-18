В Оренбурге торжественно открыли памятник словарю Даля

В центре Оренбурга открыли памятник словарю Даля. Арт-объект установлен здания областной библиотеки им. Н. К. Крупской на ул. Советской. В состав бронзовой композиции входит первое издание словаря в четырех томах, чернильница с гусиным пером, свеча и портрет Владимира Даля, обращенный к главному входу библиотеки. Автором проекта является оренбургский скульптор Александр Сукманов.



Проект памятника «Толковому словарю живого великорусского языка» стал победителем всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след».

«Сегодня у нас знаменательное для области и города событие. Для памятника абсолютно правильно выбрано место на главной пешеходной улице, где гуляют много оренбуржцев, место, которое с каждым годом будет преображаться и станет излюбленным для горожан. Не сомневаюсь, что арт-объект станет центром притяжения для оренбуржцев и гостей города. И мы гордимся тем, что идея создать памятник словарю Даля родилась и воплотилась у нас в Оренбуржье», — заявил губернатор Денис Паслер на открытии памятника.